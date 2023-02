Mišel: Izbor sudija važan korak ka funkcionalnom pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Izbor troje sudija Ustavnog suda važan je korak ka funkcionalnom pravosuđu u Crnoj Gori, ocijenio je predsjednik Evropskog savjeta (ES) Šarl Mišel.

On je pozdravio današnje imenovanje nedostajućih sudija Ustavnog suda u Skupštini.

“Zaista važan korak ka potpuno funkcionalnom pravosuđu u Crnoj Gori”, naveo je Mišel na Tviteru /Twitter/.

On je poručio da su obezbjeđivanje odgovarajućih i stabilnih institucija, kao i kredibilne EU reforme, ključni kako bi Crna Gora mogla napredovati na evropskom putu.

