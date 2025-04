Ministarstvo zdravlja osudilo neetičko ponašanje Peruničića

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja osudilo je neprofisonalan i neetički odnos doktora Vladimira Peruničića prema novinarki Magdaleni Čelanović, navodeći da očekuju da nadležne institucije temeljno ispitaju sve okolnosti tog slučaja i preduzmu dalje mjere.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da će, u saradnji sa Upravom Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), sprovesti internu provjeru o tom slučaju.

„Povodom navoda o neprimjerenom ponašanju doktora, Ministarstvo zdravlja najoštrije osuđuje svaki vid neprofesionalne i neetičke komunikacije od strane zdravstvenih radnika, posebno kada je usmjerena prema predstavnicima medija koji obavljaju svoj posao u interesu javnosti“, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su rekli da u potpunosti podržavaju stavove koje su u vezi sa tim slučajem iznijeli Ljekarska komora i KCCG.

Iz Ministarstva zdravlja su posebno istakli važnost poštovanja profesionalnih i etičkih standarda u svakom trenutku.

„Očekujemo da će nadležne institucije temeljno ispitati sve okolnosti slučaja i preduzeti dalje mjere u skladu sa svojim ovlašćenjima“, kazali su iz Ministarstva.

Kako su naveli, Ministarstvo će, u saradnji sa Upravom KCCG, sprovesti internu provjeru, dok će javnost biti blagovremeno obaviještena o svim nalazima i eventualnim sankcijama.

„Iako se incident dogodio van radnog vremena i van prostorija zdravstvene ustanove, očekivanja u pogledu profesionalnog i etičkog ponašanja zdravstvenih radnika važe u svakom trenutku“, kazali su iz Ministarstva.

Oni su naglasili da je svako ponašanje koje šteti ugledu zdravstvene profesije neprihvatljivo i istakli važnost dosljednog poštovanja profesionalnih i etičkih standarda, ne samo tokom radnog vremena, već i u javnom i digitalnom prostoru van službenih dužnosti.

„Pozivamo sve zdravstvene radnike da svojim ponašanjem i odnosom prema građanima, uključujući i predstavnike medija, pokažu visok nivo odgovornosti, dostojanstva i profesionalizma, kako bi se očuvalo povjerenje javnosti u zdravstveni sistem“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da zdravstveni radnici moraju biti primjer odgovornosti, etike i poštovanja prema svakom građaninu, bez izuzetka.

„Ministarstvo zdravlja ostaje posvećeno principima otvorene komunikacije, transparentnosti i odgovornosti“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je zaštita prava svakog građanina, uključujući predstavnike medija, neprikosnovena i dodali da nema mjesta za tolerisanje prijetnji ili zastrašivanja, kao i neetičke komunikacije u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

Iz tog resora su poručili da ministar zdravlja Vojislav Šimun ističe punu posvećenost stvaranju sigurnog, dostojanstvenog i profesionalnog okruženja za sve korisnike i zaposlene u zdravstvenim ustanovama.

