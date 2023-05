Ministarstvo prosvjete i IJZ potpisaće memorandum o saradnji

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete i Institut za javno zdravlje (IJZ) potpisaće sjutra memorandum o saradnji, kojim će se dodatno osnažiti multisektorski pristup u unapređenju standarda, praksi i navika u vezi sa sanitarno-higijenskim uslovima u vaspitno obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori.

Iz Ministarstva prosvjete saopšteno je da će memorandum o saradnji između te dvije institucije biti potpisan u sklopu obilježavanja 5. maja, Svjetskog dana čistih ruku.

„Memorandumom o saradnji Ministarstva prosvjete i IJZ-a će se unaprijediti međuinstitucionalna saradnja i dodatno osnažiti multisektorski pristup u unaprijeđenju standarda, praksi i navika vezanih za sanitarno-higijenske uslove u vaspitno obrazovnim ustanovama u državi“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS