Ministarstvo podnijelo krivičnu prijavu zbog dostavljanja nevjerodostojne obrazovne isprave

Podgorica, (MINA) – Nadležni u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija podnijeli su osnovnom državnom tužiocu u Podgorici krivičnu prijavu protiv A.Č, zbog osnovane sumnje da je ta osoba u postupku priznavanja inostrane isprave dostavila nevjerodostojnu obrazovnu ispravu.

Kako su saopštili iz tog Vladinog resora, odlučujući po podnijetom zahtjevu za priznavanje inostrane isprave o stečenom visokom obrazovanju, nadležna visokoškolska ustanova utvrdila je da priložena isprava nije izdata u toj ustanovi i da nije vjerodostojna.

„Zbog toga se osnovano sumnja da je A. Č. počinio/la krivično djelo falsifikovanje isprave iz člana 412 Krivičnog zakonika“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija rekli su da će nastaviti sa tom praksom i da od nadležnih organa očekuju da preduzmu sve mjere neophodne za utvrđivanje navoda iz prijave, i da na taj način zajednički daju adekvatan institucionalni i sistemski odgovor na zloupotrebu obrazovnih isprava.

