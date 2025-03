Ministarstvo odbrane ustupa Opštini Tivat šest parcela

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane pokrenuće proceduru za ustupanje Opštini Tivat šest parcela u mjestu Seljanovo, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da je ukupna površina parcela, čiji je vlasnik Ministarstvo odbrane, četiri hiljade kvadratnih metara.

Iz Ministarstva odbrane su kazali da je molbu za ustupanje parcela izrazio predsjednik opštine Tivat, Željko Komnenović, tokom jučerašnje posjete ministra odbrane Dragana Krapovića Tivtu.

Navodi se da je Komnenović rekao da je Opština Tivat spremna da se, kao kompenzaciju za ustupanje parcela, angažuje u rješavanju stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti, zdravstvu, policiji, ali i pripadnika Mornarice Vojske Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odrbane, jedan dio zemljišta Opština Tivat će ustupiti Mitropoliji crnogorsko-primoskoj za izgradnju vjerskog objekta.

Dodaje se da je to bio povod sastanka Krapovića i Komnenovića sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Joanikijem.

