Ministarstvo će tražiti detaljnu analizu rada izabranih doktora

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja će od direktora zdravstvenih ustanova primarnog nivoa hitno tražiti kompletnu i detaljnu analizu rada izabranih doktora za prethodni period, kako bi se precizno uvrdile činjenice i donijela najbolja rešenja, saopšteno je iz tog resora.

Iz Ministarstva su kazali da su netečne i neutemeljene informacije koje su, kako su naveli, ovih dana iznosili pojedini izabrani ljekari koji se potpisiju kao članovi Sindikalne organizacije.

„Zvanični podaci Fonda za zdravstveno osiguranje koji isplaćuje zarade kompletnom zdravstvenom sistemu pokazuju da prosječna plata u zdravstvenom sistemu Crne Gore, uključujući i ostala lična primanja, za april ove godine godine iznosi 982 EUR“, kaže se u saopštenju.

Navodi se je prosječna zarada ljekara specijalista i ljekara specijalista stomatologije 2.065,83 EUR, ljekara subspecijalista 2.538,42, izabranih ljekara 1.615,75, a srednjeg medicinskog kadra 776,34 EUR

„Takođe, važno je napomenuti da prvih 50 izabranih doktora po visini mjesečnih primanja ima zaradu veću od dvije hiljade EUR, dok se prvih 100 plata u zdravstvenom sistemu kreće čak od 5.930 do 3.119 EUR“, kazali su iz Ministarstva.

Kako su naveli, u proteklom periodu su, upravo na inicijativu resora zdravlja, plate svim zaposlenim u zdravstvu značajno uvećane, i sada nalaze među najvišim za tu oblast u cijelom regionu.

„Ljekari su zasluženo dobili uvećanje zarada, ali sada nam predstoji period vraćanja empatije prema pacijentu koji treba da bude siguran da ga u zdravstvenom sistemu čeka pomoć i briga za njegovo zdravlje, bez bojazni da će bijeli mantili ostati nijemi na patnju i bolest koja čeka ispred njihove ordinacije“, istakli su iz Ministarstva.

Iz tog resora su kazali da će hitno od direktora zdravstvenih ustanova primarnog nivoa tražiti kompletnu i detaljnu analizu rada izabranih doktora za prethodni period.

„Kako bi se precizno uvrdile činjenice i donijela najbolja rešenja“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS