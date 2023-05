Milović: Očekujem preko 35 odsto podrške na izborima

Podgorica, (MINA) – Funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Andrej Milović kazao je da očekuje da ta partija osvoji više od 35 odsto podrške birača na parlamentarnim izborima.

On je, gostujući u emisji Kontakt na Radio Televiziji Nikšić, rekao da je Glavni odbor (GO) dao odobrenje predsjedniku PES-a Milojku Spajiću da može pregovarati sa građanskim listama koje su podržale Jakova Milatovića u prvom krugu predsjedničkih izbora.

Milović je naveo da nijesu zainteresovani za predizborne koalicije sa bilo kojim subjektom, prenosi Portal RTNK.

“Velika je potražnja za PES-om, svrstavaju nas u neki blok, ili koaliciju ili centar, a mislim da je to samo pokušaj da se neko spasi”, kazao je Milović.

On je rekao da je zato zagovornik samostalnog nastupa PES-a, sa građanskim listama.

“Jer zašto bismo mi nosili hipoteku partijskog zapošljavanja, katastrofalnog kadriranja po državnim kompanijama, pregovaranja sa Demokratskom partijom socijalista i Socijaldemokratskom partijom”, naveo je Milović.

On je upitao zašto bi PES “nosio to breme”.

“Neka svako izađe pred građane i odmjeri snage. Mi smo, prema istraživanjima, odavno prešli 30 odsto, a ja očekujem preko 35 odsto podrške na parlamentarnim izborima”, kazao je Milović.

On je dodao da su građani vidjeli da imaju za koga da glasaju i da se PES temelji na ekonomskom programu Evropa sad.

“Bićemo dominantan faktor u budućoj vlasti“, poručio je Milović.

Milović je naveo da će imati još jednu sjednicu GO i da očekuje da će 15. ili 16. maja predati listu za parlamentarne izbore.

On je kazao da su parlamentarni izborni neophodni.

“Da biste imali stabilne institucije, morate imati stabilnu Vladu”, rekao je Milović.

On je naveo da je za stabilnu Vladu potrebna stabilna većina u parlamentu, a za to su neophodni izbori.

