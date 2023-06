Milović: Abazović da SDT-u dostavi snimljeni razgovor Miloševića i Adžića

Podgorica, (MINA) – Funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Andrej Milović pozvao je premijera Dritana Abazovića da Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) dostavi snimljeni razgovor bivšeg direktora Uprave prihoda i carina Rada Miloševića i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića.

Abazović je, na konferenciji za medije nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, rekao da će jedan dokument iz Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) proslijediti načelniku Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predragu Šukoviću.

“Pošto Abazović navodi da će “jedan dokument ANB proslijediti SPO-u”, ovim putem ga pozivam da uz taj dokument ANB dostavi SDT-u snimljeni razgovor između Miloševića i Adžića, koji im je tražen službenim putem već nekoliko mjeseci, a na koji ne odgovaraju”, napisao je Milović na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da su kopije tog snimljenog razgovora, kao i snimljeni razgovor iz Splendida, uredno pohranjene na sigurnom prije ulaska osuđenih osoba u redove ANB-a.

Kako je Milović naveo, kopije predstavljaju ključan dokaz ko je sve uključen u šverc cigara, ko je o tom poslu znao sve i koja partija se tako finansirala.

“Promjene u bezbjednosnom sektoru koje će se desiti posle 11. juna i nastavak saradnje ANB i policije sa SDT, koja se sada opstruira, pružiće nam odgovore na mnoga pitanja, i dati objašnjenje zašto neko žarko želi da kontroliše sektor koji više neće moći da kontroliše”, rekao je Milović.

