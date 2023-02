Milošević ostaje u pritvoru

Podgorica, (MINA) – Bivši direktor Uprave prihoda i carina (UPC) Rade Milošević ostaće u pritvoru još dva mjeseca nakon što je Apelacioni sud odbio je žalbu njegovog branioca kao neosnovanu.

Iz Apelacionog suda su naveli da je Miloševićev branilac uložio žalbu na rješenje Višeg suda u Podgorici od 20. januara.

“Rješenjem Višeg suda u Podgorici produžen je pritvor za još dva mjeseca okrivljenom Miloševiću zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Viši sud u Podgorici produžio je pritvor Miloševiću zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i da bi on, boravkom na slobodi, mogao ometati postupak uticajem na svjedoke.

Pojašnjava se da je tim rješenjem Višeg suda određeno da pritvor može trajati do 21. marta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS