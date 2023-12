Miler: Prvi koraci MUP-a ohrabrujući

Podgorica, (MINA) – Prvi koraci koje su preduzeli Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Vlada su ohrabrujući, ocijenio je ambasador Austrije u Crnoj Gori Karl Miler na sastanku sa resornim ministrom Danilom Šaranovićem.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Miler je kazao da Austrija vidi Crnu Goru kao prvu sljedeću članicu Evropske unije (EU).

Crna Gora, kako je poručio, može računati na punu podršku.

Miler je ukazao na važnost aktuelnog momenta kada su u pitanju evropske integracije i istakao da očekuje da će MUP, kao jedna od ključnih institucija u tom procesu, sprovesti neophodne reforme.

Na tom putu, kako je poručio, Austrija će biti prijatelj i saveznik.

„Miler je istakao da su prvi koraci koje su preduzeli MUP i Vlada Crne Gore ohrabrujući, iskazujući uvjerenje da će dijalog kao model za rješavanje ključnih pitanja biti garant sveukupne stabilnosti u društvu“, navodi se u saopštenju.

Šaranović je poručio da Crna Gora teži što skorijem učlanjenju u EU i da će na tom putu iskustvo i pomoć Austrije kao tradicionalnog partnera biti od nemjerljivog značaja.

„Dobri odnosi dvije zemlje i uspješna saradnja u oblasti unutrašnjih poslova će se u narednom periodu intenzivirati“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Šaranovića, rješavanje bezbjednosnih izazova zahtijeva odlučno i brzo djelovanje.

„Zato smo već preduzeli niz aktivnosti, kako bi vratili integritet policijskoj profesiji i rad usmjerili u pravcu postizanja mjerljivog uspjeha“, naveo je Šaranović.

On je dodao da se postavljeni ciljevi MUP-a i Vlade mogu ostvariti jedino stvaranjem uslova u kojima je profesionalnost najvažnija preporuka za rad, što će u krajnjem dovesti do realizacije preostalih obaveza u poglavljima 23 i 24.

„Osvrćući se na kvalitetnu komunikaciju sa nadležnim policijskim službama Austrije, kroz kanale EUROPOL-a i Interpol-a, kazao je da će se u narednom periodu voditi odlučna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije“, navodi se u saopštenju.

Šaranović je rekao da je uvjeren da će Austrija i Crna Gora, zajedničkim radom, uspješno rješavati izazove na planu borbe protiv krijumčarenja droga i cigareta, uz razvijanje mehanizama za zaštitu regiona, ali i cijele Evrope od posljedica ilegalnih migracija.

On i Miler su se saglasili da će se snažnim reformama i jačanjem otpornosti institucije na korupciju pozitivno uticati i na povjerenje građana u policiju.

„Želimo da građani vide pozitivne aspekte policijskog rada i da rad zasnivamo na pravim vrijednostima“, zaključio je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS