Milatović: Zastava EU za Crnu Goru više od simbola

Podgorica, (MINA) – Zastava Evropske unije (EU) za Crnu Goru je više od simbola koji su drugi izabrali, ona predstavlja budućnost kojoj država teži, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je istakao da, dok EU slavi 40 godina svoje zastave, Crna Gora predstavlja i partnera i buduću članicu, vjerujući u iste vrijednosti koje zastava predstavlja – mir, demokratiju, ekonomski prosperitet, ljudska prava, vladavinu prava i regionalnu saradnju.

„Za nas, to nije samo odraz onoga što EU jeste, već kompas koji nas vodi kuda želimo ići“, naveo je Milatović na društvenoj mreži X.

