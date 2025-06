Milatović zasadio sadnice lipe u dvorištu KCCG

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, povodom Međunarodnog dana zaštite životne sredine, posadio je sadnice lipe u dvorištu Kliničkog centra (KCCG), sa medicinskim direktorom te ustanove Đorđem Krnjevićem i predstavnikom inicijative Ozelenimo Crnu Goru, Matijom Milačićem.

„Upravo smo danas ovdje u dvorištu Kliničkog centra simbolično poslali poruku da su u temeljima Crne Gore zdravlje našeg stanovništva i zaštita životne sredine“, kazao je Milatović.

On je podsjetio da je 1991. godine Crna Gora postala ekološka država i da je ekologija u temeljima naše državnosti.

„Koristim ovu priliku da pozovem sve da dodatno u narednom periodu stavimo fokus na zaštitu životne sredine i na ekologiju kao ključ održivog razvoja Crne Gore“, rekao je Milatović.

On je zahvalio predstavnicima KCGG i inicijative Ozelenimo Crnu Goru na svemu što rade i doprinosu koji daju održivom razvoju Crne Gore.

Krnjević je kazao da KCCG, kao društveno odgovorna organizacija i najveća javna zdravstvena ustanova u Crnoj Gori, prepoznaje značaj očuvanja životne sredine.

„Bavimo se fizičkim i mentalnim zdravljem naših građana, ali takođe vrlo dobro znamo da tog dobrog zdravlja ne može biti ako životna sredina nije očuvana“, rekao je Krnjević.

Kako je naveo, u KCCG moraju biti ozbiljniji prema svim tim segmentima života, jer jedino tako pacijenti mogu imati adekvatan zdravstveni sistem i dobro zdravlje.

„KCCG će i dalje podržavati sve ovakve akcije, da unapređujemo životnu sredinu u našem domenu, prije svega adekvatnim zbrinjavanjem medicinskog i biološkog otpada, dodatnim ozelenjavanjem prostora oko KCCG i sličnim akcijama, sve u cilju očuvanja životne sredine“, naveo je Krnjević.

On je rekao da su današnjom sadnjom završili najavljenu vrijednu akciju – donaciju od tri hiljade EUR KCCG-u kroz razno bilje, na osnovu profita koji su ostvarili prošle godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS