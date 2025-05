Milatović: Zapadni Balkan na istorijskoj prekretnici

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan se nalazi na istorijskoj prekretnici, sa jedinstvenom prilikom da se pridruži klubu progresivnih demokratija Evropske unije, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović na Plenarnoj sjednici NATO Parlamentarne skupštine u Dejtonu.

Milatović je, kako je saopšteno iz negovo kabineta, govorio o lekcijama koje se, trideset godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, mogu izvući iz tragičnog perioda zajedničke istorije – razarajućeg rata u Bosni i Hercegovini (BiH).

On je istakao da diplomatija ne smije ostati poslednje sredstvo za rješavanje sukoba, kojem se pribjegava nakon što se otkrije besmislenost oružanog sukoba, već da ona mora biti najvažniji instrument za rješavanje sukoba, pogotovo u situacijama kada se razlike čine nepremostive.

“Ako je mir u BiH bio dostižan 1995., čvrsto sam uvjeren da je bio dostižan i 1992. godine, da su politički lideri tada pokazali mudrost, dalekovidost i pravi osjećaj odgovornosti”, poručio je Milatović.

On je naglasio da ga ohrabruje uvjerenje da, poučeno bolnim lekcijama iz prošlosti, sadašnje liderstvo na Balkanu pristupa otvorenim pitanjima sa demokratskom mudrošću i nepokolebljivom posvećenošću njihovom mirnom rješavanju.

„Upravo iz tog razloga moramo ponovo potvrditi trajni značaj Dejtonskog mirovnog sporazuma – ne samo kao temelja mira u BiH, već i kao prelomnog trenutka za širu stabilnost našeg regiona”, naveo je Milatović.

On je poručio da, posmatrajući širi globalni kontekst, svjedočimo pojavi novih izazova koji prijete da destabilizuju međunarodni poredak.

Kako je kazao Milatović, ruska agresija na Ukrajinu predstavlja upozorenje koje obavezuje na obnovljenu budnost, pojačanu posvećenost i zajednički osjećaj moralne odgovornosti.

„Uspostavljanje trajnog i pravednog mira u Ukrajini, nije samo strateška nužnost, već i moralna obaveza. Ovdje i sada želim izraziti svoju snažnu podršku svim naporima usmjerenim ka što bržem postizanju takvog mira”, rekao je Milatović

On se osvrnu i na značaj NATO saveza u trenutnim izazovnim vremenima koji, kako je kazao, služi kao garant mira, stabilnosti i bezbjednosti za svaku svoju članicu – temelja bez kojih nije moguće ostvariti istinski i trajni napredak, bilo ekonomski ili bilo koje druge prirode.

Milatović je istakao da je NATO, prije svega, odbrambena arhitektura zajedničkih vrijednosti – demokratije, vladavine prava i ljudskih prava.

„U svjetlu dubokih transformacija u globalnoj bezbjednosnoj arhitekturi, od suštinskog je značaja da nastavimo jačati naše jedinstvo unutar Alijanse, unapređujući njenu operativnu efikasnost i osiguravajući spremnost za suočavanje sa novim i sve složenijim izazovima“, poručio je predsjednik Milatović.

On je ocijenio da je pristupanje Crne Gore NATO savezu 2017. godine bila važna odluka koja je učinila region Zapadnog Balkana stabilnijim i bezbjednijim.

“U tom kontekstu, ostajemo čvrsto posvećeni jačanju naših odbrambenih kapaciteta – kroz povećanje izdvajanja za bezbjednost i modernizaciju naših oružanih snaga“, naveo je Milatović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je potpuno svjesna da time ne samo da jača kredibilitet članstva u NATO-u, već direktno ulaže i u sopstvenu bezbjednost i budućnost.

„Od presudne važnosti je da stojimo zajedno, da vodimo otvoreni dijalog i zajednički radimo za bolju, mirniju i svjetliju zajedničku budućnost svih nas“, istakao je Milatović.

On je kazao da se Zapadni Balkan nalazi na istorijskoj prekretnici, sa jedinstvenom prilikom da se pridruži klubu progresivnih demokratija Evropske unije.

„Kao predvodnik, Crna Gora teži da bude primjer, a kao dobar susjed, da utaba put za čitav region. Jer samo kroz jedinstvo možemo izgraditi obećavajuće sjutra za sve nas”, zaključio je Milatović.

