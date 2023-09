Milatović: Zalažem se za široku Vladu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da se zalaže za široku Vladu koja bi u parlamentu imala podršku kvalifikovane većine, koja je potrebna da bi došlo do mnogobrojnih reformi u pravosuđu.

On je, na konferenciji za novinare u Zagrebu, nakon susreta sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem, rekao da bi volio da Crna Gora što prije dobije stabilnu Vladu i da dođe do rješenja po pitanju pravosuđa.

„Mislim da je to nasušna potreba Crne Gore”, naveo je Milatović, prenosi Portal RTCG.

Upitan o ulasku koalicije Za budućnost Crne Gore u novu Vladu, on je kazao da ne treba mijenjati teze.

“Ako šta ne volim u politici, to je pokušaj zamjene teza. Apsolutno, kada kažem da Crnoj Gori treba stabilna vlada, znam zašto to govorim. Mislim da sam ovdje bio jasan“, rekao je Milatović.

Crnoj Gori, kako je poručio, treba Vlada koja može dodatno kroz podršku parlamenta reformisati pravosuđe.

„Znate u čemu je razlika danas između Crne Gore i Hrvatske – ta što je prije desetak godina u Hrvatskoj ubijen jedan novinar, a u Crnoj Gori je ubijen drugi novinar“, kazao je Milatović.

Kako je naveo, ti novinari su ubijeni zbog toga što su nezavisno istraživali krake duvanske mafije na Balkanu.

„Hrvatska je, kao zemlja koja je napredovala u kontekstu prava i pravosuđa, uspješno razriješila taj slučaj, i danas imamo presudu, ne znam sad na koliko godina, u kontekstu počinalaca ubistva Iva Pukanića“, kazao je Milatović.

On je rekao da Crna Gora, nažalost, nikada do kraja nije rasvijetlila ubistvo glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića.

„I to je razlika”, naveo je Milatović.

On je naglasio da želi Crnu Goru u kojoj njegova djeca žive, a da je zakon isti za sve.

“Ukoliko to sada ne završimo, ja se bojim da nikada nećemo uspjeti da je završimo. Kada govorim o Vladi, govorim o Vladi koja može da riješi pitanje pravosuđa i da stvori pravnu državu“, kazao je Milatović.

On je naglasio da je od početka vrlo principijelan kada je u pitanju to kako bi buduća Vlada trebalo da izgleda.

Milatović je ocijenio da je Crna Gora na raskrsnici – da li će postati u potpunosti pravna država.

„Nijesam siguran da oni koji su od Crne Gore napravili nepravnu državu, ili bespravnu, mogu pomoći da se ona vrati na put pravne države i zalažem se za široku vladu koja bi imala veliku kvalifikovanu podršku u parlamentu, i koja je potrebna da bi došlo do mnogobrojnih reformi u našem pravosuđu”, kazao je Milatović.

On je rekao da bi se jedino tako, upravo dodatno kroz reformu pravosuđa, na neki način Crna Gora oslobodila dosadašnjeg neprimjerenog partijskog uticaja.

Milatović je naveo da nije to samo njegov stav i „da su brojni izvještaji u prethodnom periodu naših strateških partnera govorili o jednoj vrsti zarobljenosti našeg pravosuđa“.

„I mislim da je upravo u prethodnom periodu od dvije, tri godine, nakon promjene vlasti, jasnije ko su bili ljudi koji su u ime građana morali da se bore protiv organizavnog kriminala i korupcije, a koji su, kako se sada ispostavlja, suštinski bili glavni dio organizovanog kriminala i korupcije”, rekao je Milatović.

On je naglasio da nije dobro ukoliko sada Crna Gora ne postane pravna država.

Milatović je kazao da je njegova politika vrlo jasna i da se snažno zalaže za ubržanje evropskog puta i za dodatno kredibilno članstvo Crne Gore u okviru NATO-a.

„I zalažem se kao Crnu Goru kao dobrog susjeda, ne samo sa Hrvatskom nego svim zemljama Zapadnog Balkana”, naveo je Milatović, govoreći o spoljnopolitičkim prioritetima zemlje.

Kako je naglasio, što se tiče unutrašnje politike, reforme u pravosuđu su ključ svih ključeva za demokratski i ekonomski razvoj Crne Gore.

“Znate da smo stavili jasan cilj da u narednih par godina dostignemo životni standard Hrvatske. Mislim da je to moguće. Dijelimo isti geografski region, svjetonazore prema radu i mnogim drugim stvarima”, rekao je Milatović.

On je ocijenio da zvanični Zagreb može mnogo da pomogne Crnoj Gori na evropskom putu, ali da to nije bio slučaj ranije.

“Mnogi političari, koji su izgubili u Hrvatskoj svoju podršku, nijesu baš pomagali našem crnogorskom putu, čak naprotiv, radili su sve suprotno ubrzanju našeg evropskog članstva i to sam prenio tokom razgovora predsjedniku Milanoviću, nadajući se da će zvanični Zagreb dodatno biti blagonaklon prema ubrzanju našeg evropskog puta”, rekao je Milatović.

Milanović je, govoreći o novoj Vladi, kazao da Crna Gora treba sama da odluči šta će i kako će.

On je rekao da su lider Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović i hrvatski predstavnici u Crnoj Gori ljudi koji su vrlo lojalni i odani evropskoj Crnoj Gori, i da je to društvo koje on cijeni.

„Ima li za njih mjesta u Vladi Crne Gore, žele li oni to ili neke druge položaje da bi ostvarili svoja prirodna prava, to je onda njihova procjena. Ali, sastavite vladu koja je efikasna. Ako u njoj ima tih takozvanih prosrpskih stranaka, to je isto slika Crne Gore“, naveo je Milanović.

