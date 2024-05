Milatović: VCG doprinosi kredibilnom članstvu države u NATO-u

Podgorica, (MINA) – Vojska Crne Gore (VCG) ima važnu ulogu u jačanju kredibilnosti države kao NATO članice, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, on je danas na Cetinju razgovarao sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem, načelnikom Generalštaba VCG Zoranom Lazarevićem i pukovnicima.

Navodi se da je na sastanku zaključeno da VCG posvećeno i odgovorno izvršava svoja ustavna ovlašćenja, kao i da je ona garant sigurnosti svih građana.

Milatović je ukazao na važanu ulogu koju VCG ima u jačanju kredibilnosti Crne Gore kao NATO članice.

“Što predstavlja jedan od glavnih vanjskopolitičkih prioriteta naše države”, rekao je Milatović.

U saopštenju se navodi da se Milatović, kao predsjednik Savjeta za odbranu i bezbjednost, na sastanku dodatno upoznat sa trenutnim stanjem u crnogorskoj vojsci.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS