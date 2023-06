Milatović: Važno da Crna Gora što prije dobije stabilnu vladu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović poručio je da je vrlo važno da Crna Gora nakon parlamentarnih izbora što prije dobije stabilnu proevropsku i proreformsku vladu.

On je to naveo u izjavi nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine i ostala pitanja na Zapadnom Balkanu, Miroslavom Lajčakom.

Milatović je kazao da je prvog dana Prespa Foruma za dijalog imao brojne sastanke od kojih su možda najznačajniji sa izaslanikom Njemačke vlade za Zapadni Balkan Manuelom Saracinom, izaslanikom vlade Velike Britanije Stjuartom Pičom i Lajčakom.

„Složili smo se u okviru tih razgovora da je vrlo važno da Crna Gora sada nakon parlamentarnih izbora dobije što prije stabilnu proevropsku i proreformsku vladu, i ja sam negdje svojim sagovornicima iskazao i moje očekivanje u tom pravcu“, rekao je Milatović.

On je naveo da je iskazao ulogu Crne Gore kao dobrog susjeda na Zapadnom Balkanu, kao zemlje koja zaista želi aktivno i na dobar način da učestvuje u rješavanju svih otvorenih pitanja koja možda trenutno postoje u regionu, a u cilju što bržeg pozicioniranja Zapadnog Balkana kao sastavnog dijela EU.

Crna Gora je, kako je kazao Milatović, najnaprednija u procesu ulaska u EU.

„Još jednom sam istakao važnost da se taj proces, kada je Crna Gora u pitanju, zaokruži što prije na benefit i Crne Gore, i kao dobar signal svim ostalim zemljama Zapadnog Balkana i naravno zemljama istočne Evrope“, naveo je Milatović.

