Milatović: Uvjeren sam da će građani napraviti mudar izbor

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad (PES) Jakov Milatović kazao je da je uvjeren da su građani prepoznali dobru namjeru i da će na izborima 2. aprila napraviti mudar izbor.

Kako je saopšteno iz PES-a, on je na konvenciji u Rožajama rekao da je ogroman značaj tog kraja za cijelu Crnu Goru.

“Zato sam siguran da niko nije otišao iz Rožaja jer ne voli ovaj grad”, naveo je Milatović.

Milatović je kazao da niko nije otišao iz Rožaja zbog njega ili PES-a.

“Drugi su učinili da mnogi odu daleko, a naše je da im omogućimo da se vrate ukoliko to žele i da zadržimo one koji se svih ovih godina bore za bolje Rožaje”, rekao je Milatović.

On je poručio da je potrebno stvoriti dobre uslove za život, otvoriti nova radna mjesta i probuditi puni potencijal tog grada.

“Ovo je mjesto koje ima šta da ponudi, tu je Hajla, tu je vrelo Ibra, tu su mnoge ljepote dovoljne da zadive mnoge”, naveo je Milatović.

On je istakao da su ljudi najveći resurs Rožaja i da kada jedan čovjek ode iz toga grada i to je previše.

“Zato ovom kraju i bogatstvu dugujemo stvaranje perspektive i boljih uslova za život”, naglasio je Milatović.

To, kako je kazao, nijesu uradili oni koji su posljednje tri decenije vodili Crnu Goru.

Kako je naveo Milatović, dok su posebnu pažnju usmjerili na to da sebe obezbijede, narod se snalazio, a dosta njih otišlo je kupujući kartu u jednom smjeru.

“Danas našu dijasporu pozivaju da dođu na glasanje. Sad su ih se sjetili, iako sve ove godine dijaspora pomaže Crnu Goru i opštine iz kojih ih je nevolja otjerala. Zato i nije pošteno da ih sada koriste kao oruđe za izborni inženjering”, kazao je Milatović.

On je rekao da je uvjeren da su građani prepoznali dobru namjeru i da će 2. aprila napraviti mudar izbor.

Milatović je kazao da građani biraju između onih koji su im najbolje godine života poslali u beznađe i onih koji im nude bolju budućnost,

On je dodao da budućnost nude oni koji su to pokazali svojim rezultatima.

“Više smo uradili za građane Rožaja i cijele Crne Gore za godinu nego oni za prethodnih 30”, rekao je Milatović.

On je kazao da su povećali minimalne plate sa 200 na 450 EUR, penzije, uveli dječje dodatke, besplatne udžbenike, vratili naknade majkama i danonoćno radili da poboljšaju životni standard svih građana.

“Na drugoj strani imate one kojima je nakit od 20 hiljada EUR simbol vladavine Mila Đukanovića i njegovog ličnog uspjeha. Tu su i satovi, off shore računi, kuće, skupi automobile. Dok obilaze sjever tako obezbijeđeni zanemaruju da je svaki četvrti građanin na ivici siromaštva”, naveo je Milatović.

On je rekao da je dosta takvih ljudi i njihovog ponašanja.

“Siguran sam da su svi prozreli lošu namjeru i da neče podleći pritiscima i Đukanovićevoj manipulaciji o ugruženosti Crne Gore”, kazao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS