Milatović uručuje odlikovanja povodom Dana nezavisnosti

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović danas će, u susret obilježavanju Dana nezavisnosti, odlikovati istaknute građanke i građane koji su svojim radom, rezultatima i doprinosom ostavili snažan trag u razvoju i afirmaciji Crne Gore u različitim oblastima društvenog i javnog života.

Milatović će, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, uručiti najviša državna priznanja – uključujući Orden Crnogorske zastave I i II stepena, kao i Orden rada, kojima se odaje priznanje za izuzetne zasluge u oblastima demokratije, ljudskih prava, javne uprave, nauke, kulture, sporta i društvenog razvoja.

Ceremonija dodjele odlikovanja počeće u 11 sati, u rezidenciji predsjednika Crne Gore na Cetinju.

