Milatović uručio donaciju Gradskoj biblioteci i čitaonici u Andrijevici

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručio je Gradskoj biblioteci i čitaonici u Andrijevici knjige koje su, na njegovu inicijativu, donirale brojne institucije kulture.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, najstarija biblioteka na sjeveru Crne Gore biće obogaćena publikacijama iz oblasti crnogorske kulturne baštine i savremenog stvaralaštva – stvarajući vrijedan fond posvećen državnoj kulturnoj istoriji.

„Ova zajednička akcija potvrđuje da nas kultura povezuje, gradeći osjećaj pripadnosti, poštovanja različitosti i jačanja društvene kohezije. To su trajne vrijednosti koje ostavljamo budućim generacijama“, kaže se u saopštenju.

Milatović je tokom današnje posjete Andrijevici uručio donaciju, uz zahvalnost svim institucijama koje su prepoznale značaj te inicijative.

Pozivu Milatovića odazvale su se Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Crnogorsko narodno pozorište, Državni arhiv Crne Gore, Kraljevsko pozorište “Zetski dom”, Matica crnogorska, Muzeji i galerije Podgorice, Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“, Narodni muzej Crne Gore.

