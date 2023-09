Milatović: Upodobiti rok spremnosti za proširenje EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima realnu mogućnost da ispuni preduslove za učlanjenje u Evropsku uniju (EU) prije 2030. godine, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović, navodeći da je na samitu u Skoplju tražio da se upodobi predviđeni rok spremnosti za proširenje EU.

„Uspješan samit Brdo-Brioni Procesa u Skoplju“, naveo je Milatović na Tviteru /Twiter/.

On je rekao da je na sastanku šefova država učesnica Procesa usvojena Deklaracija kojom se traži ubrzanje evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana, tretira pitanje klimatskih promjena i poboljšanja uslova za život mladih u regionu.

„Izmjenom Deklaracije tražio sam da se predviđeni rok spremnosti za proširenje EU 2030. upodobi na način da države kandidati u skladu sa zaslugama mogu ući i znatno ranije, imajući u vidu realnu mogućnost da Crna Gora ispuni potrebne preduslove za učlanjenje prije tog roka“, kazao je Milatović.

On je rekao da je, takođe, njegov predlog da Crna Gora bude zemlja domaćin narednog samita, naišao na podršku svih učesnika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS