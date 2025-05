Milatović: Upitan legitimitet predstavljanja Savjeta za odbranu i bezbjednost u Skupštini

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da je upitan legimitet odluke da Savjet za odbranu i bezbjednost u Skupštini predstavlja druga osoba, a ne načelnik Generalštaba Zoran Lazarević.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je tim povodom danas uputio pismo premijeru Milojku Spajiću i predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću.

On je naveo da je Lazarević u srijedu pismom obavijestio predsjednika države, premijera i šefa parlamenta da je ministar odbrane Dragan Krapović donio pisanu naredbu koja je suprotna odluci Savjeta za odbranu i bezbjednost od 28. avgusta prošle godine.

Tom odlukom, kako je naveo, određeno je da u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga odluke o angažovanju pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) u sastavu misije vojne pomoći Evropske unije za podršku Ukrajini, Savjet predstavlja ministar odbrane i načelnik Generalštaba VCG.

„Ukoliko je ministar odbrane suprotno navedenoj odluci Savjeta imenovao neko drugu osobu za učešće na sjednicama Odbora, bez ovlašćenja nadležnog organa – Savjeta, postavlja se pitanje legitimiteta tako određene osobe u predstavljanju Savjeta“, rekao je Milatović.

On je dodao da se postavlja i pitanje o preduzimanju eventualnih mjera iz nadležnosti predsjednika Skupštine, kada je u pitanju sprovođenje Odluka Savjeta čiji je član, u dijelu rasprave u Skupštini.

„Takođe, smatram cjelishodnim da predsjednik Vlade prije zakazanog termina sjednice Savjeta od ministra odbrane pribavi pisanu izjavu u smislu navoda iz navedenog pisma načelnika Generalštaba“, stoji u pismu Milatovića.

