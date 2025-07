Milatović u Andrijevici: Vrijeme je da moć vratimo građanima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora snažno da krene naprijed, kroz evropske integracije, vraćanje moći građanima i dalji ekonomski razvoj, poručio je predsjednik države Jakov Milatović tokom razgovora sa građanima Andrijevice.

„Možda ne mogu riješiti svaki problem, ali sam čovjek koji uvijek govori stvari kakve jesu i kakve treba da budu“, rekao je Milatović.

On je, kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, istakao da Crna Gora ulazi u ključni trenutak za svoj evropski put.

„Članstvo u Evropskoj uniji (EU) ne znači geografiju, već konkretne promjene u životima građana – jačanje vladavine prava, efikasne institucije i ulaganja u lokalni razvoj“, naveo je Milatović.

To je, kako je kazao, riječ o vladavini prava gdje su svi jednaki pred zakonom.

„O institucijama koje moraju da se poprave i koje su tu zbog građana. Riječ je o značajnim sredstvima iz fondova EU, da poboljšamo puteve, školstvo“, rekao je Milatović.

On je naveo da je priča o EU članstvu priča o opipljivim stvarima.

„EU je sada spremna da nas primi i lopta je u našem dvorištu. Naš zadatak je da radimo ozbiljno, odgovorno i u interesu građana”, kazao je Milatović.

On je ukazao na potrebu da se građanima, koji su nosioci suvereniteta, vrati moć odlučivanja.

„Građani biraju predsjednika direktno. Vjerujem da tako treba da biraju i gradonačelnike i poslanike – po imenu i prezimenu. Vrijeme je za otvorene liste“, istakao je Milatović.

Kako je rekao, crnogorski društvo je postalo previše zavisno od političkih partija i partitokratija je problem za njegov napredak.

„Postali smo partijski učaureno društvo. Moć pripada građanima i ja sam tu zbog vas. Vrijeme je da dođe do otvorenih lista, gdje će ljudi da biraju ljude. I onda oni koji su birani imaju odgovornost, a trenutno je odgovornost na imaginarnoj političkoj partiji, i dolazimo u začarani krug koji Crnu Goru gura unazad”, naveo je Milatović.

Govoreći o ekonomiji, Milatović je kazao da kao predsjednik ima odgovornost da ukaže na ključne probleme i ponudi rješenja.

On je naglasio da su cijene visoke, rast nizak, a nada građana sve slabija.

„Nakon promjene vlasti, prve u istoriji Crne Gore na izborima, potezima mene kao ministra ekonomije vratili smo građanima nadu. Nažalost, vratili su se ekonomski problemi, inflacija je pet odsto, rast je dva odsto– to nije put naprijed“, naveo je Milatović.

On je kazao da građani moraju osjetiti konkretna poboljšanja, podsjetivši da je uputio Vladi mjera u kontekstu smanjenja rasta cijena, ali da ništa od toga nije implementirano.

„Dnevno politikanstvo ne služi danas ničemu, autoput mora da bude put koji će građanima Andrijevice omogućiti da ostanu ovdje, da ih osnaži, da im da šansu koju do sada nisu imali. Nije to put do Beograda ili Podgorice. To je put da ljudi ostanu ovdje”, rekao je Milatović.

On je istakao značaj ulaganja u sjever, nastavak izgradnje autoputa, povećanje agrobudžeta i uspostavljanje Kreditno-garantnog fonda za podršku malim proizvođačima i preduzetnicima.

Milatović je poručio da je zadovoljan što je razgovarao direktno sa građanima Andrijevice i ponovio da Crna Gora zaslužuje novu političku kulturu – kulturu iskrenosti, odgovornosti i rada u interesu svih građana.

