Milatović: Tuzi potvrđuju da su manje brojni narodi temelj državnosti

Podgorica, (MINA) – Opština Tuzi potvrđuje da su manje brojni narodi integralni dio crnogorskog društva, temelj državnosti i graditelji zajedničke budućnosti, rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je, na svečanosti povodom Dana opštine Tuzi, kazao da duboko uvažava njihovo kontinuirano afirmisanje zajedničkog života i njegovanje multikulturalnog nasljeđa.

“Uvjeren sam da razvoj demokratski orijentisanog društva u savremenom kontekstu zahtijeva beskompromisno postojanje građanskog karaktera koji se reflektuje u brižnom odnosu države prema manje brojnim narodima”, kazao je Milatović.

On je ocijenio da je dinamika razvoja opštine Tuzi u vrlo kratkom vremenskom razdoblju dokazala zrelost i sposobnost njenih rukovodilaca.

“Izražavam spremnost da, sa državničke pozicije koju pokrivam, afirmišem proces decentralizacije. Takva nastojanja usklađena su sa evropskom agendum”, rekao je Milatović.

On je ocijenio da desetine kilometara izgrađenog puta, novootvorene fabrike i razvoj malih biznisa u Tuzima potvrđuju tezu da i teritorijalno male opštine, uz viziju i posvećenost rukovodilaca lokalne samouprave, mogu postići vrijedne rezultate.

Kako se navodi u saopštenju, Milatović je kazao da je zato je ta opština primjer kako treba raditi na stvaranju ambijenta koji privlači investicije i motiviše lokalno stanovništva da u njoj ostane, radi, obrazuje se i osniva porodicu.

“Izuzetno me raduje činjenica da su Tuzi izbor regionalnih investitora koji su u proteklih par godina realizovali vrijedne projekte doprinoseći privrednoj dinamici i daljem društvenom razvoju”, naveo je Milatović.

Sve to, kako je dodao, ukazuje na održivu i prosperitetnu budućnost te opštine, ali i zavrjeđuje dodatnu podršku institucija i izvršne vlasti kako bi udruženim naporima osigurali bolji životni standard svih građana.

Milatović je rekao da, u svjetlu neizvjesne budućnosti i izazova koji su pred državom, na lokalnom i globalnom planu, solidarnost i jedinstvo predstavljaju ključ uspjeha.

“Očekujem od vas, građana Tuzi i Malesije da, u novoj eri političkog razvoja Crne Gore, jačate svijest o zajedništvu, jer svi u Crnoj Gori smo na istom zadatku i dijelimo uspjehe i poteškoće”, naveo je Milatović.

On je rekao da se odluka da Tuzi vrate status opštine, koji je ukinut 1954, ispostavila ispravnom i opštekorisnom.

“Stoga svim građanima Tuzi, danas, pet godina od obnove tog statusa, upućujem čestitke povodom Dana opštine” zaključio je Milatović.

