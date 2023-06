Milatović: Turska važan saveznik Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Turska je važan saveznik Crne Gore u okviru NATO-a i značajan ekonomski partner, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je na Tviteru /Twitter/ objavio da je sa zadovoljstvom prisustvovao inauguraciji predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana.

„Turska je naš važan saveznik u okviru NATO-a i značajan ekonomski partner. Sa velikom posvećenošću i zalaganjem nastavljamo da unaprjeđujemo uzajamne odnose i savezništvo“, naveo je Milatović.

