Milatović: Sud struke posebno značajan za prostorno planiranje

Podgorica, (MINA) – Sud struke i nauke mora biti od posebnog značaja u procesu donošenja odluka koje se tiču prostornog planiranja, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je na mreži X naveo da je sa predstavnicima Inženjerske komore Crne Gore (IKCG) i Strukovne komore arhitekata razgovarao o ključnim izazovima i perspektivama u oblasti prostornog planiranja, zaštite prostora i ulozi struke u javnom interesu.

„Na sastanku sam istakao važnu ulogu IKCG kao regulatornog tijela i institucionalnog partnera u sprovođenju stručnih standarda u inženjerskoj i arhitektonskoj praksi“, rekao je Milatović.

On je kazao da je poseban akcenat na sastanku stavljen na Deklaraciju o zaštiti prostora Crne Gore, koju je potpisalo više od 300 arhitekata i veliki broj civilnih organizacija, a koja poziva na održivi razvoj, institucionalnu nezavisnost i transparentnost u procesima odlučivanja.

„Naglasio sam da sud struke i nauke mora biti od posebnog značaja u procesu donošenja odluka koje se tiču našeg prostora i predstavlja relevantan faktor koji mora biti konsultovan pri odlučivanju o značajnim pitanjima i sprovođenju projekata koji utiču na javni prostor“, istakao je Milatović.

Kako je rekao, na sastanku su razmotrili i mogućnost organizovanja zajedničkog događaja pod njegovim pokroviteljstvom, s ciljem javne diskusije o urbanističkim izazovima i zaštiti javnog prostora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS