Milatović: Stvoriti ambijent u kom svako dijete odrasta sigurno

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori treba stvoriti ambijent u kom svako dijete odrasta sigurno, zdravo i obrazovano, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je, na društvenoj mreži X, podsjetio da je na današnji dan prije više od 30 godina, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Konvenciju o pravima djeteta sa ciljem osiguravanja dobrobiti djece u cijelom svijetu.

“Moramo uložiti dodatne napore da stvorimo ambijent u kom svako dijete u Crnoj Gori odrasta sigurno, zdravo i obrazovano”, poručio je Milatović.

On je kazao da će se zalagati da problemi kao što su dječije siromaštvo, nejednak pristup obrazovanju i nasilje među djecom budu uvijek u fokusu svih činilaca u društvu.

“Kao i da ih rješavamo kako bi svako dijete u Crnoj Gori ravnopravno uživalo svoja prava”, zaključio je Milatović.

