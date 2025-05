Milatović: Sporazum sa UAE primjer vladavine dogovora, a ne prava

Tirana, (MINA-BUSINESS) – Sporazum o saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) u turizmu nije primjer vladavine prava, to je primjer vladavine dogovora, kazao je danas crnogorski Predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je u Tirani gdje učestvuje na Samitu Evropske političke zajednice rekao da želi da vjeruje da je Crna Gora zemlja koja svakim danom, svakim korakom ide ka nečemu što je vladavina prava.

On je kazao da je u svim razgovorima koje je imao, kao i na večeri sa sa predsjednicom Evropske komisije (EK) Ursulom fon der Lajen i predsjednikom Evropskog savjeta Antonio Koštom, kome je prisustvovala i visoka predstvanica Evropske unije (EU) Kaja Kalas, uvijek akcenat na vladavini prava.

“Ja sam u tom smilsu komentarisao Sporazum o turizmu koji potpisan sa Ujedinjenim Arabskim Emiratima nije primjer vladavine prava, to je primjer vladavine dogovora”

On je dodao da Crna Gora mora da postane zemlja vladavine prava, a ne zemlja u kojoj vladaju neki dogovori koji mogu da budu sumnjivog karaktera, kao što je to bio slučaj prije.

On je ocijenio da je taj Sporazum korak unazad odnosu na ono što nije vladavina prava, a ne korak unaprijed.

“To su jasne poruke i naših evropskih partnera. Vrlo jasne poruke. Nadam da će parlamentarna većina, Vlada te poruke uzeti veoma ozbiljno jer koraci koji se budu preduzeli u tom smislu će sasvim sigurno označiti dinamiku našeg evropskog puta”, poručio je Milatović.

