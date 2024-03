Milatović: Slanje vojnika u Ukrajinu nije opcija

Podgorica, (MINA) – Slanje crnogorskih vojnika u Ukrajinu trenutno nije opcija, kazao je predsjednik Jakov Milatović.

On je to rekao na konferenciji za novinare nakon sastanka sa rumunskim predsjednikom Klausom Johanisom u Bukureštu.

“Slanje crnogorskih vojnika u Ukrajinu nije trenutno opcija, niti je to predmet bilo kakvih razgovora”, rekao je Milatović, prenosi portal RTCG.

On je dodao da na isti način na koji Rumunija podržava Ukrajinu, i Crna Gora kao NATO saveznica od početka ruske agresije na Ukrajinu, snažno podržava i bilateralno i kroz multilateralne načine Ukrajinu u njihovoj borbi.

Johanis je kazao da se slanje NATO vojnika u Ukrajinu ne može dogoditi, jer Ukrajina nije članica Alijanse.

Johanis je kazao da može postojati bilateralni dogovor između jedne države i Ukrajine na bilo koju temu.

“Rumunija neće poslati vojnike u Ukrajinu. Mi podržavamo Ukrajinu na mnogo načina i nastavićemo kao što smo i do sada radili”, rekao je Johanis.

