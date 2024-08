Milatović skreće pažnju sa sopstvenih nedosljednosti

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, miješanjem u teme za koje nema ustavne nadležnosti, želi da skrene pažnju sa sopstvenih nedosljednosti, kršenja Ustava i nerada, ocijenili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

“Umjesto što postavlja pitanja Vladi i miješa se u poslove za koje nije nadležan, očekujemo da Milatović i kao član Savjeta za odbranu, za početak počne da radi svoj posao”, rekli su iz te partije.

Oni su kazali da Milatović, “doskorašnji predsjednik svih građana i novi portparol opozicije” sedmicama ignoriše da komentariše skandaloznu dodjelu državljanstva od Abazovićeve Vlade kosovskom biznismenu Ramaju, koji se sumnjiči da je zbog utaje poreza višemilionski oštetio budžet Crne Gore.

Iz PES-a su naveli da je zabrinjavajuće da od 96 nacrta odluka o postavljenjima, razrješenjima i unapređenjima oficira Vojske Crne Gore, koje je dostavio ministar odbrane Dragan Krapović, premijer Milojko Spajić je potpisao svih 96, dok Milatović, do sada, nije potpisao nijednu odluku dostavljenu na potpis.

“Od predsjednika svih građana do funkcionera lokalne liste u Podgorici, od promotera programa Evrope sad do konstatacije da je to populizam, od kohezionog faktora parlamentarne većine do saveznika opozicije, od poziva na javne oglase do partijskog imenovanja savjetnika jesu tragovi Milatovićeve “dosljednosti”, koji su dramatično uticali na njegov rejting”, kaže se u reagovanju.

Iz PES-a su rekli da će mu to najbolje objasniti URA, koja je, kako su naveli, svjesna urušenog Milatovićevog kredibiliteta.

“Međutim, da bi bio makar ravnopravan u koaliciji sa Abazovićem i Medojevićem, funkcioner lokalne liste Milatović će morati da pojača intenzitet svakodnevnog denuciranja na račun rada Vlade”, kaže se u reagovanju.

Kako se navodi, umjesto dva puta dnevno, ubuduće će morati da reaguje makar još toliko.

Iz PES-a su rekli da je to uslov da poveća udio svog lokalnog pokreta u okviru nove koalicije.

“Međutim, ni to nije sigurno ukoliko se član PzPG-a Milatović osmjeli da prokomentariše javno priznanje Dritana Abazovića da je kreirao aferu Do Kvon, ili da se makar zainteresuje oko kontroverzne dodjele crnogorskih pasoša sumnjivim osomaba od strane novog koalicionog partnera”, kaže se u reagovanju.

