Milatović sjutra na Samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa u Odesi

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovaće sjutra na Samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa u Odesi, na poziv ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog.

Milatović će, kako je najavljeno iz njegovog kabineta, govoriti na plenarnoj sesiji, a učestvovaće i na konferenciji za medije sa predsjednikom Ukrajine i ostalim liderima iz regiona.

„Na marginama Samita Milatović će imati i niz bilateralnih susreta u cilju unapređenja regionalne saradnje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je četvrti Samit u ovom formatu prilika da se pošalje snažna poruka mira i pruži podrška započetim pregovorima.

Milatović je do sada prisustvovao samitima u Atini, Tirani i Dubrovniku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS