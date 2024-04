Milatović sjutra na Delfi ekonomskom forumu

Podgorica, (MINA-BUSSINES) – Predsjednik Jakov Milatović otvoriće sjutra 9. Delfi ekonomski forum, na poziv osnivača i predsjednika Simeona Tsomokosa. Kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika, Milatović će imati uvodno obraćanje na otvaranju foruma, na kom će govoriti i predsjednice Grčke i Slovenije, Katerina Sakelaropolu i Nataša Pirc Musar, kao i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. “Delfi ekonomski forum je posvećen pružanju i promovisanju inovativnih ideja za održivi razvoj za Evropu i širi region istočnog Mediterana”, navodi se u saopštenju. Iz Kabineta predsjednika su kazali da će Milatović, na marginama foruma, imati i bilateralne susrete.

