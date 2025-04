Milatović: Sjećanje ostaje i obavezuje

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je, povodom godišnjice NATO bombardovanja Murina, da sjećanje ostaje i obavezuje.

On je u objavi na društvenoj mreži X naveo da se danas sa dubokim pijetetom sjeća šestoro nevinih civila koji su stradali u NATO bombardovanju Murina 1999. godine.

“Za Miroslava, Oliveru, Juliju, Vukića, Milku i Manojla – sjećanje ostaje. I obavezuje”, kazao je Milatović.

U bombardovanju Murina 1999. godine, poginulo je šest civila, među kojima troje djece.

