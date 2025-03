Milatović: Situacije u Kotoru i Šavniku nijesu dobre za vladavinu prava

Podgorica, (MINA) – Situacija koja se desila u Kotoru i Šavniku, gdje su stari sazivi parlamenata izabrali predsjednike opština dok traju izborni procesi, nije dobra za vladavinu prava u Crnoj Gori, ocijenio je predsjednik države Jakov Milatović.

On je, u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore, komentarišući izbor Vladimira Jokića za predsjednika Opštine Kotor, ocijenio da ova situacija, kao i u Šavniku, pokazuje nemoć i nefunkcionalnost institucija.

“Kad sam god reagovao javno na ovu temu, uvijek sam insistirao da je jedini izlaz iz ove situacije završetak izbornog procesa”, istakao je Milatović.

On je rekao da to nije dobra poruka za crnogorske građane kojima se na taj način obesmišljava izbor, prenosi Portal RTCG.

“Ovakve prakse nijesu dobre za demokratiju u Crnoj Gori”, smatra Milatović.

On je kazao da nadležni treba da utvrde da li u situaciji Kotora i Šavnika ima posla za tužilaštvo.

“Svake četiri godine građani idu na izbore i prenose svoj suverenitet na odbornike ili poslanike. Ovakvim praksama to se obesmišljava i podriva se Ustav Crne Gore. Više ne postoji politički subjekt u Crnoj Gori koji nije postupio na taj način”, naveo je Milatović.

On je kazao da na ovaj način politički subjekti šalju poruku građanima da im vladavina prava nije na prvom mjestu.

Iz kabineta predsjednice Ustavnog suda (US), Snežane Armenko, kazali su Televiziji Crne Gore da će taj sud odluku o žalbama na izbore u Kotoru donijeti nakon što bude kompletiran.

“Imajući u vidu rezultate glasanja i pravne stavove koje su izrazile sudije Ustavnog suda u prethodnom odlučivanju, za očekivati je da će Ustavni sud donijeti meritornu odluku u žalbi povodom lokalnih izbora u Kotoru nakon kompletiranja, odnosno postizanja kvoruma za odlučivanje, budući da u konkretnom predmetu odluka US ne može biti donijeta bez ukupno četiri glasa sudija koji bi glasali za ili protiv datog predloga”, navodi se u odgovorima iz kabineta Armenko.

Podsjeća se da se slična situacija desila povodom lokalnih izbora u Podgorici kada se na odlučivanje o podnijetim izbornim žalbama čekalo četiri mjeseca.

“Ustavnopravna situacija povodom izbora u Kotoru nije analogna s izbornom činjenično-pravnom situacijom u vezi s lokalnim izborima u Šavniku, jer Ustavni sud u tom slučaju nije primio nijednu izbornu žalbu”, zaljučuje se u odgovorima Ustavnog suda.

