Milatović – Šekerinska: Crna Gora kredibilna članica NATO-a

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao kredibilna članica NATO-a, ostaje čvrsto posvećena vrijednostima i ciljevima Alijanse, kroz aktivno učešće u misijama, sprovođenje politika i promovisanje mira, dijaloga i saradnje, poručio je predsjednik države Jakov Milatović na sastanku sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, istakao da je Crna Gora započela najveću modernizaciju vojske od obnove nezavisnosti, sa izdvojenih više od 30 odsto budžeta za odbranu u prošloj godini, i preko dva odsto budžetskih izdvajanja planiranih u ovoj godini.

On je naglasio da je kontinuitet posjeta visokih NATO zvaničnika regionu, kao i intenziviranje političkog dijaloga, od ključnog značaja za stabilnost Zapadnog Balkana.

Milatović je pozdravio nedavnu posjetu generalnog sekretara Marka Rutea regionu, uz očekivanje da će uskoro posjetiti i Crnu Goru.

Kako je kazao Milatović, imenovanje Šekerinske na visoku poziciju u okviru Alijanse predstavlja dodatnu potvrdu važnosti ovog regiona za stabilnost i bezbjednost Evrope u cjelini.

Prema njegovim riječima, evropska i evroatlantska orjentacija regiona moraju biti dodatno ohrabrene.

„U tom kontekstu, snažna i kontinuirana podrška NATO-a i EU procesu reformi, regionalnoj bezbjednosti i ukupnom razvoju od ključnog je značaja za otpornost i napredak država Zapadnog Balkana”, rekao je Milatović.

On je kazao da je Alijansa kroz operativni angažman i politiku otvorenih vrata dala značajan doprinos stabilnosti i reformama u regionu.

Milatović je ponovio da Crna Gora podržava pravičan, svebuhvatan i održiv mir u Ukrajini i pozdravio inicijative koje vode pokretanju pregovora, uključujući napore američkih i evropskih saveznika.

On je podsjetio da Crna Gora podržava sve mjere NATO-a za zaštitu saveznica i jačanje politike odvraćanja i odbrane na istočnom krilu, dodajući da država kontinuirano doprinosi borbenim grupama na istoku, kroz prisustvo pripadnika Vojske u Letoniji, Bugarskoj i Rumuniji.

Milatović i Šekerinska sastali su se uoči održavanja Samita mladih NATO-a u Budvi, koji se na inicijativu crnogorskog predsjednika, prvi put organizuje u Crnoj Gori.

Šekerinska je kazala da Alijansa cijeni ulogu koju Crna Gora ima u regionu i da je održavanje Samita mladih NATO-a u Crnoj Gori uspjeh i za državu i Alijansu.

Ona je dodala da je to što je Crna Gora domaćin skupa i jasna poruka da je ovaj region važan za NATO savez.

