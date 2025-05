Milatović: Samit u Tirani dobra prilika za promociju Crne Gore

Tirana, (MINA) – Samit Evropske političke zajednice u Tirani dobra je prilika da se Crna Gora, pred 50 evropskih lidera, promoviše kao najnaprednija država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU), kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je novinarima uoči početka Samita rekao da se taj skup prvi put održava u nekoj od država Zapadnog Balkana.

„Ovo je izuzetno važna platforma, posebno za države koje nijesu članice EU, pa je danas prilika da dodatno u otvorenom razgovoru sa zemljama članicama Unije radimo na onome što je jača Evropa“, ocijenio je Milatović.

On je naveo da je tema Samita „Nova Evropa u novom svijetu“ i da to znači kako Evropu učiniti još jačom.

„Ovo je danas dobra prilika i da promovišemo Crnu Goru kao najnapredniju zemlju kandidata za članstvo pred 50 lidera sa evropskog kontinenta“, kazao je Milatović.

Na pitanje novinara iz Hrvatske da li na putu ulaska u EU postoji problem valute, Milatović je odgovorio da Crna Gora dugo vremena koristi EUR.

„To je i dio jednog pregovoračkog poglavlja koje mi imamo s EU, ali sasvim sigurno da je to jedan od najmanjih izazova na našem evropskom putu“, rekao je Milatović.

Upitan ima li novih informacija po pitanju sporazuma između Ukrajine i Crne Gore, Milatović je ponovio da je to „na strani Vlade“.

„Znate da je predsjednik (Volodimir) Zelenski mogao da dođe u subotu u Crnu Goru, nakon današnjeg samita u Tirani. Međutim, premijer je imao unaprijed preuzete obaveze, tako da sve je to ostavljeno za neku drugu priliku“, naveo je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS