Milatović: Rješenja predviđena konceptom zakona o lokalnim izborima korak u ispravnom smjeru

Varšava, (MINA) – Rješenja predviđena Konceptom zakona o lokalnim izborima, kojim je predviđeno održavanje lokalnih izbora u jednom danu, direktan izbor predsjednika opština i uvođenje otvorenih izbornih lista, predstavljaju korak u ispravnom smjeru, smatra predsjednik države Jakov Milatović.

“Ono što želim vrlo jasno da kažem – puna podrška za otvorene liste, za izbor odbornika u lokalnim samoupravama putem otvorenih lista, puna podrška za direktan izbor gradonačelnika ili predsjednika opština, kao i za izbore u jednom danu, kada su u pitanju sve naše lokalne samouprave”, naveo je Milatović.

Milatović je agenciji MINA, nakon plenarne sesije Samita Inicijative Tri mora, kazao da bi volio da se slična rješenja nađu i kada je u pitanju zakon o izboru poslanika u crnogorskoj Skupštini.

“Znate da sam veliki zagovornik otvorenih lista. Mislim da građani Crne Gore konačno moraju da biraju direktno i predstavnike u crnogorskoj Skupštini, na isti način na koji biraju i predsjednika države”, rekao je Milatović.

Upitan smatra li da je vrijeme da Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu konačno počne intenzivnije da radi posao koji mu je delegiran, on je kazao da svi to očekuju od tog skupštinskog tijela i da vjeruje da će to tako biti.

