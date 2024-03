Milatović raspisao izbore u Andrijevici za 2. jun

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović raspisao je prijevremene izbore u Andrijevici za 2. jun.

“U skladu sa zakonskim ovlašćenjima, raspisao sam izbore za odbornike Skupštine opštine Andrijevica koji će se održati 2. juna ove godine”, naveo je Milatović u objavi na društvenoj mreži X.

On je kazao da očekuje da izborna kampanja protekne u demokratskoj atmosferi i da građani i građanke Andrijevice dobiju vlast koja će predano raditi na razvoju lokalne zajednice.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS