Milatović: Raduje svaki korak naprijed država kandidata za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je predvodnica na putu evropskih integracija, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dodajući da ga raduje svaki korak naprijed ostalih država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, on je danas u Kišinjevu razgovarao sa predsjednicom Moldavije Majom Sandu, uoči Samita Jugoistočna Evropa – Ukrajina, koji će biti održan u Odesi.

Milatović je kazao da je sa Sandu nastavio prijateljski razgovor koji su započeli u okviru njene državne posjete Crnoj Gori, kao i da su fokus dvije teme.

“Unapređenje naših bilateralnih odnosa, mislim da je sjajna vijest što ovoga ljeta Crnu Goru i Moldaviju povezuje i avio linija između Kišinjeva i Tivta”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, to je upravo pravi put ka jačanju bilateralnih odnosa dvije države.

Milatović je rekao da je sa Sandu razgovarao i o evropskoj perspektivi dvije države.

“Crna Gora je zemlja predvodnica na ovom putu, ali svaki korak naprijed svih ostalih zemalja kandidata poput Moldavije nas izuzetno raduje”, kazao je Milatović.

On je rekao da sjutra nastavlja put za Odesu gdje će sa ostalim liderima učestvovati na četvrtom Samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa.

“Gdje ćemo zajedno poslati poruku podrške trajnom i pravednom miru u Ukrajini”, poručio je Milatović.

