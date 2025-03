Milatović priredio iftar

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović priredio je iftar za brojne zvanice, u čast obilježavanja svetog mjeseca Ramazana.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, izrazio zadovoljstvo susretom i što u ovakvom ambijentu ima priliku da im čestita veliki islamski praznik.

On je kazao da Crna Gora predstavlja brojčano malu zajednicu u kojoj se prožimaju različite religije i kulture.

„U tom kontekstu, islam predstavlja neodvojivi dio tradicionalnog i kulturnog nasljeđa crnogorskog društva, a multietnički sklad temeljnu vrijednost današnje Crne Gore“, istakao je Milatović.

On je prisutnima poželio da im mjesec Ramazan domove ispuni nadom, ljubavlju i praštanjem, i da vođeni dobročinstvom i čovjekoljubljem, pružaju ruku prijateljima i komšijama drugih vjera, šaljući poruku zajedništva i solidarnosti.

„Srećan vam predstojeći Ramazanski Bajram uz želju da ga, okruženi svojim bližnjima, dočekate u zdravlju i blagostanju“, poručio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS