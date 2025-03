Milatović primio akreditivna pisma više ambasadora

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Cren Gore Jakov Milatović primio je danas u rezidenciji na Cetinju akreditivna pisma ambasadora Letonije, Švedske, Gvineje i Obale Slonovače.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta akreditivna pisma predali su ambasador Letonije Jurijs Pogrebnaks, Švedske Šarlot Samelin, Gvineje Aminate Kobela Keita i Obale Slonovače Nogozena Bakajoko.

Milatović je, kako se navodi, u odvojenim razgovorima upoznao ambasadore sa vanjskopolitičkim prioritetima koji se zasnivaju na stremljenjima da Crna Gora 2028. godine postane 28. članica Evropske unije.

“Da kao članica NATO-a jača svoj kredibilitet, dodatno unaprijedi dobrosusjedsku saradnju, kao i svoju poziciju u multilateralnim okvirima”, dodaje se u saopštenju.

Tokom sastanka sa ambasadorom Letonije, potvrđeni su, kako je saopšteno, odlični i prijateljski međudržavni odnosi i iskazana zainteresovanost za razmjenu posjeta na najvišem nivou.

Milatović je zahvalio na dosadašnjoj podršci Letonije evropskom putu Crne Gore, dodajući da je Crna Gora otvorena za intenziviranje saradnje sa Letonijom u oblasti investicija, saobraćaja, odbrane i zdravstva.

U razgovoru sa ambasadorkom Švedske, konstatovano je da dvije države njeguju prijateljske i savezničke odnose, sa velikim potencijalom za dalje unaprjeđivanje, kroz frekventniji politički dijalog.

“Istaknuta je potreba snaženja ekonomske i energetske saradnje kroz privlačenje švedskih investicija i povećanje robne razmjene između dvije zemlje”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, tokom sastanka sa ambasadorkom Gvineje, konstatovano da dvije zemlje imaju zajedničke interese u okviru Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija.

“U razgovoru sa ambasadorkom Obale Slonovače naglašena je potreba za intenziviranjem saradnje na bilateralnom i multilateralnom planu”, navodi se u saopštenju.

Milatović je rekao da Crna Gora cijeni kontinuirani angažman Obale Slonovače po pitanjima mira i bezbjednosti.

“Uz zahvalnost Milatoviću na prijemu, ambasadori su poručili da će tokom svojih diplomatskih mandata posvećeno raditi na daljem unaprjeđenju međudržavnih odnosa”, kaže se u saopštenju.

