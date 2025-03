Milatović prekršio zakon o sprečavanju korupcije

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović prekršio je Zakon o sprečavanju korupcije, jer u izvještaju o prihodima i imovini za 2023. godinu nije prijavio prihod od 2.093 EUR, utvrdila je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK).

U odluci objavljenoj na sajtu ASK-a navodi se da Milatović u izvještaju o prihodima i imovini za 2023. godinu nije prijavio tačne i potpune podatke.

“Utvrđuje se da je javni funkcioner Jakov Milatović prekršio član 25 stav 2 Zakona o sprečavanju korupcije, jer u Izvještaju o prihodima i imovini za 2023. godinu nije prijavio tačne i potpune podatke, na način što nije prijavio prihod ostvaren po osnovu ugovora o djelu u iznosu od 2.093 EUR”, piše u odluci ASK.

Agencija je utvrdila da je Milatović ostvario prihod od političkog subjekta Pokret Evropa sad po osnovu ugovora o djelu.

“Agencija je imenovanom više puta upućivala pozive za pisano izjašnjenje, i to 4. i 25. novembra prošle godine, uputila urgenciju 19. decembra prošle godine, na koje se imenovani nije izjašnjavao”, navodi se u odluci ASK-a.

Agencija je postupak pokrenula po službenoj dužnosti, a nakon inicijative Državne revizorske inicijative iz oktobra prošle godine.

Protiv odluke ASK-a može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnim sudom u roku od 20 dana od prijema odluke Agencije.

