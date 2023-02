Milatović predao predsjedničku kandidaturu

Podgorica, (MINA) – Jedan od lidera Pokreta Evropa sad (PES) Jakov Milatović predao je Državnoj izbornoj komisiji predsjedničku kandidaturu.

On je kazao da očekuje da 19. marta pobijedi demokratija i da je siguran da će, kako je naveo, oslobođeni građani prepoznati za koga da glasaju.

“Mislim da sam pravi kandidat iz PES da u narednom periodu u Crnoj Gori budem predsjednik svih građana, što do sada nije bio slučaj”, naveo je Milatović, prenosi Portal RTCG.

On je rekao da vjeruje u siguran prolaz u drugi krug.

“Vjerujem da će 2. aprila konačno, nakon 30-ogodišnje vladavine jednog čovjeka, Crna Gora progledati, prodisati i vratiti se na put demokratskog razvoja”, kazao je Milatović.

On je istakao da je glas za PES i njega kao kandidata, glas za pravedniju i bogatiju Crnu Goru.

