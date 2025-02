Milatović: Praznik Mimoze most koji spaja ljude i različite kulture

Podgorica, (MINA) – Praznik Mimoze je lijepa tradicija i most koji spaja ljude i različite kulture, ocijenio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je danas u Herceg Novom otvorio 56. Praznik mimoze, jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih festivala u Crnoj Gori.

“Praznik Mimoze je tradicionalna manifestacija koja nas iznova okuplja i podsjeća na sve ono što nas čini bogatima i boljima, a to su istorija, kultura, turizam i naše zajedništvo”, poručio je Milatović.

On je, kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, kazao da je ta manifestacija mnogo više od prolaska povorki, zvuka muzike i mirisa ribe i vina.

“Ona je ukras našeg Herceg Novog i cijele naše Crne Gore, donosi radost, osmjehe i susrete koji nas spajaju. Ponosni smo što Praznik Mimoze već decenijama doprinosi turističkoj ponudi Crne Gore, privlačeći brojne posjetioce iz regiona i cijele Evrope“, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, Praznik Mimoze je, osim što predstavlja značajnu turističku atrakciju Herceg Novog, i most koji spaja ljude, različite kulture i predstavlja lijepu tradiciju.

Zato je, kako je naveo Milatović, taj događaj nešto po čemu je Herceg Novi prepoznat kao grad festivala, umjetnosti i vedrog duha.

On je kazao da se, kroz bogat program koji su domaćini pripremili u narednim danima, pokazuje ljubav prema Herceg Novom, ali i poštovanje prema nasljeđu.

„A isto tako učimo i našu djecu koje su to prave stvari koje treba da vole i da cijene. I zato sam i doveo moje dvije djevojčice i dječaka da danas sa nama vide šta znači ljepota Herceg Novog“, rekao je Milatović.

Kako je naveo, fešta od mimoze, ribe i vina donosi šarm Mediterana na ulice Novog „pružajući nam priliku da se družimo, da slavimo život i ljepotu ovih trenutaka“.

„I zato, dragi prijatelji, na kraju, neka nas ovaj događaj podsjeti koliko je važno da čuvamo tradiciju, baštinimo naše kulturno nasljeđe i nastavimo da gradimo bolju budućnost za generacije koje dolaze“, poručio je Milatović.

