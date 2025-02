Milatović: Pravda i istina ostaju trajna obaveza društva i institucija

Podgorica, (MINA) – Pravda i istina ostaju trajna obaveza društva i institucija, jer bez suočavanja s prošlošću nema iskrenog pomirenja niti sigurnije budućnosti, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je, povodom 32 godine od zločina u Štrpcima, rekao da je to jedan od najbolnijih svjedočanstava bezumlja na ovim prostorima.

Milatović je rekao da su na današnji dan 1993. godine, nevini ljudi oteti iz voza i brutalno ubijeni samo zbog svog imena.

Njihove porodice, kako je dodao, već više od tri decenije nose teret bola i neizvjesnosti, dok posmrtni ostaci nekih od žrtava još nijesu pronađeni.

„Pravda i istina ostaju trajna obaveza društva i institucija, jer bez suočavanja s prošlošću nema iskrenog pomirenja niti sigurnije budućnosti“, ocijenio je Milatović.

On je rekao da bi jedan od važnih koraka ka toj pravdi bio jedinstven stav svih poslanika u Skupštini i njihova podrška izmjenama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti.

„Kako bi se prvi put sistemski priznao status civilnih žrtava rata i obezbijedila njihova socijalna zaštita, kao i ispunjenje obećanja Vlade koja je javno preuzela obavezu regulisanja jednokratnog obeštećenja porodicama civilnih žrtava rata“, dodao je Milatović.

Prema njegovim riječima, time bi se ispravila višedecenijska nepravda prema porodicama koje su predugo čekale da država prepozna njihovu patnju i omogući im prava koja su im uskraćena.

