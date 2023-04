Milatović pozvao zainteresovane da se prijave za rad u kabinetu predsjednika

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je sve zainteresovane građane koji, kako je naveo, imaju zavidne akademske i profesionalne reference, da se prijave za rad u kabinetu predsjednika.

„Pozivam sve zainteresovane građanke i građane sa zavidnim akademskim i profesionalnim referencama, kao i moralnim vrijednostima, koji smatraju da bi kao dio savjetničkog tima i kroz rad u kabinetu predsjednika mogli da daju svoj doprinos društvenom razvoju naše zemlje, da pošalju svoj CV“, naveo je Milatović na Tviteru /Twitter/.

Kako je kazao, zainteresovani za rad u kabinetu predsjednika svoj CV mogu poslati do 7. maja, na [email protected]

