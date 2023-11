Milatović pozvao Vladu da podrži kandidaturu Rima za domaćina Expo 2030

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je novu Vladu da ispravi odluku prethodne i podrži kandidaturu Rima za domaćina svjetske izložbe Expo 2030.

„Pozivam Vladu Crne Gore da ispravi odluku prethodne Vlade, na način na koji je to najavljivano, i podrži kandidaturu Rima za domaćina izložbe Expo 2030“, objavio je Milatović na društvenoj mreži X.

Kako je naveo, to je prilika da, uz puno poštovanje prema ostalim kandidatima, Crna Gora i djelima pokaže svoju evropsku orijentaciju.

Milatović je kazao da je, uoči zvanične posjete Italiji, primio ambasadorku te države Andreinu Marselu.

„I saopštio stav da, kao predsjednik Crne Gore, smatram da država treba da iskaže konzistentnost u pogledu ranije zauzetog stava da se podrži kandidatura Rima za domaćina Svjetske izložbe Expo 2030“, naveo je Milatović.

