Milatović pozdravio odluku o podizanju spomenika Jovanoviću

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović pozdravio je odluku Skupštine Glavnog grada da podigne spomen-obilježje glavnom i odgovornom uredniku Dana Dušku Jovanoviću, navodeći da se time šalje poruka da nikada neće biti zaboravljeni oni koji su dali najveću žrtvu u borbi za istinu.

Na vanrednoj sjednici Skupštine Glavnog grada parlamentarna većina izglasala je program podizanja spomenika za ovu godinu, među kojima je i spomen-obilježje Jovanoviću.

Milatović je istakao da je Jovanović jedan od najznačajnijih simbola novinarske profesije i slobodne riječi u državi, koji je borbu za bolju i pravedniju Crnu Goru platio životom.

On je dodao da je to naveo i u inicijativi koju je uputio Glavnom gradu.

„Ovom odlukom iskazujemo poštovanje prema njegovoj hrabrosti, ali i šaljemo snažnu poruku da nikada nećemo zaboraviti one koji su dali najveću žrtvu u borbi za istinu i pravdu“, rekao je Milatović.

Međutim, kako je kazao, podizanje spomen-obilježja ne može i ne smije biti zamjena za pravdu.

„Očekujem da nadležni organi rasvijetle sve okolnosti njegovog ubistva i da svi nalogodavci i izvršioci budu izvedeni pred lice pravde“, naveo je Milatović na mreži X.

Crna Gora, kako je poručio, ne može napraviti iskorak ka istinskoj demokratiji dok taj slučaj ne bude riješen do kraja.

