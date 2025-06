Milatović: Povećanje izdvajanja za odbranu poruka jedinstva i zajedništva NATO-a

Podgorica, (MINA) – Odluka o povećanju izdvajanja za odbranu je istorijska i predstavlja snažnu poruku jedinstva i zajedništva unutar NATO-a, rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je predvodio delegaciju Crne Gore, na kako je rekao, istorijskom NATO samitu koji je održan u Hagu.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, u delegaciji Crne Gore bili su i potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova, Ervin Ibrahimović i ministar odbrane, Dragan Krapović.

“Donijeli smo zajedno istorijsku odluku o povećanju izdvajanja za odbranu sa sadašnjih dva odsto BDP-a na pet odsto BDP-a u narednih deset godina, i na ovaj način smo danas poslali snažnu poruku jedinstva i zajedništva unutar NATO saveza”, kazao je Milatović u izjavi dostavljenoj medijima.

On je kazao da to investicija u budućnost, investicija u sigurnost, investicija u bezbjednost.

Milatović je rekao da je Crna Gora kredibilna NATO članica.

“Iskoristio sam priliku i da istaknem važnost stabilnosti regiona Zapadnog Balkana i konstruktivnu ulogu koju Crna Gora ima u tom smislu. Pored ulaganja u bezbjednost i sigurnost, Crna Gora ulaže mnogo i u dijalog i međusobno povjerenje u regionu”, naveo je Milatović.

On je istakao važnost postizanja trajnog i pravednog mira u Ukrajini u kontekstu evropske sigurnosti.

“Istakao sam danas da Crna Gora podržava sve napore američkog predsjednika Donalda Trampa i američke administracije da se dođe do trajnog i održivog mira u Ukrajini. Zaista, jedan istorijski samit. NATO je pokazao jedinstvo, snagu, i od danas je NATO dodatno otporniji, snažniji i sigurniji savez”, rekao je Milatović.

On je pojasnio da je zadati cilj izdvajanja pet odsto BDP-a u narednih deset godina podijeljen u dva segmenta.

“U narednih deset godina 3,5 odsto je obaveza izdvajanja direktno za odbranu, za poboljšanje i unapređenje naših kapaciteta koji se tiču odbrane, a preostalih 1,5 odsto BDP-a se odnosi na ulaganja u oblasti koje su dio šireg spektra sigurnosti i bezbjednosti – između ostalog infrastruktura, sajber bezbjednost i mnoge druge oblasti koje su važne za bezbjednost i sigurnost naših građana”, kazao je Milatović.

On se danas, kako je saopšteno, uoči samita susreo i sa Trampom.

“Imao sam zadovoljstvo da se kratko sretnem sa predsjednikom Trampom. Znate da je Crna Gora pouzdan NATO saveznik. To sam mu danas i prenio, kao i poruku strateškog partnerstva između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država (SAD)”, rekao je Milatović.

On je dodao da Crna Gora veoma cijeni sve napore koje SAD ulažu kako bi se postigao trajan i održiv mir u kontekstu brojnih aktuelnih sukoba koji se dešavaju u svijetu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS