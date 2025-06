Milatović: Potvrđivanje Sporazuma o saradnji sa UAE u oblasti turizma nije dobra odluka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ponovno usvajanje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) u Skupštini nije bila dobra odluka, poručio je predsjednik Jakov Milatović.

On je u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore kazao da će uskoro imati konsultacije na tu temu kako bi vidio koji su to mehanizmi i na koji način se može zaštititi javni interes.

“Mislim da sam vrlo jasno skrenuo pažnju poslanicima zbog čega smatram da bi se ponovnim usvajanjem sporazuma ugrozio državni interes. Sada možemo da konstatujemo da su oni u parlamentu koji su glasali za sporazum sada u formi zakona to uradili na štetu državnog interesa”, naveo je Milatović, prenosi portal RTCG.

On je ponovio da taj Sporazum stavlja van snage Zakon o javnim nabavkama, Zakon o državnoj imovini i da je na taj način poslata loša poruka od onih koji trebaju da šalju najbolje moguće poruke u kontekstu vladavine prava.

Prema njegovim riječima, to je loša poruka i evropskom putu i evropskim partnerima.

“Sada je na meni da taj Zakon potpišem”, dodao je Milatović.

On je kazao da se postavlja pitanje ko može da zaštiti u ovom trenutku interes građana Crne Gore od “bespravne radnje parlamentarne većine”.

“Želim ovu stvar da izguram do kraja. Postavlja se pitanje i način na koji je ovaj Sporazum donijet. Za pitanja koja se tiču imovinskih prava strana, što ovaj Sporazum uključuje, jer se njime predlaže da damo parče teritorije strancima za upravljanje, za takvu vrstu stvari potrebna je dvotrećinska većina u Skupštini Crne Gore”, rekao je Milatović.

Kako je kazao, svi su svjedoci da ona nije postojala, da je Sporazum usvojen sa većinom od 41 poslanika.

“Tako da postoje dva načina preispitivanja samog sporazuma – ovaj u meritumu i ovaj drugi koji se tiče same procedure donošenja tog Sporazuma”, kazao je Milatović.

On je istakao da će uskoro imati konsultacije na tu temu kako bi, kako je kazao, sagledao stvari iz više aspekata i vidio koji su to mehanizmi na koji način zaštititi javni interes koji je “de facto ugrožen”.

Milatović, kako je rekao, smatra da je sadašnja opozicija, u formi Demokratske partije socijalista (DPS), “saučesnik oko Sporazuma sa UAE”.

“Ako ste opozicija, ako kritikujete nešto i to nije dobro, valjda je normalno da budete u SKupštini i kažete ne ovo nije dobro, ja glasam protiv”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječimo, jasno je da su neglasanjem pokazali svima da je neko ko se pita u toj partiji saučesnik svega.

Govoreći o situaciji u Ustavnom sudu Crne Gore, Milatović je kazao da je on uradio ono što je bilo do njega, ali da se to pitanje još nije našlo na dnevnom redu Skupštine.

“Istovremeno, Ustavni odbor nije predložio jednog sudiju, tako da taj proces trenutno stoji u mjestu i mislim da to nije dobro i da se šalje jedna poruka ustavne nestabilnosti”, rekao je Milatović.

Komentarišući optužbe bivšeg policijskog funkcionera Milana Paunovića na Anketnom odboru, Milatović je naveo da poziva nadležne organe da preduzme sve radnje iz svoje nadležnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS