Milatović potpisao ukaze o postavljenju ambasadora u Srbiji i Kosovu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović potpisao je ukaze o postavljenju Nebojše Đokovića za ambasadora Crne Gore u Srbiji i Bernarda Čobaja za ambasadora na Kosovu.

Đoković i Čobaj raspoređeni su za ambasadore na predlog Vlade, uz pozitivno mišljenje skupštinskog Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, postavljenje ambasadora u Srbiji i na Kosovu doprinijeće daljem razvitku bilateralnih odnosa sa Crnom Gorom i dobrosusjedske saradnje.

“Kao i napretku regiona Zapadnog Balkana u cjelini”, dodaje se u saopštenju.

